Herczig veut prendre un départ “prudent” en ERC

Norbert Herczig prévoit d'utiliser une stratégie différent pour sa seconde apparition au Barum Czech Rally Zlín.

Le quadruple champion de Hongrie était sorti de la route sur cette manche du Championnat d'Europe FIA des Rallyes en 2018 et ne veut pas commettre la même erreur cette fois.

“Nous n'avons pas eu de chance l'année dernière, nous avons fait une erreur et eu un accident par conséquent”, rappelle le pilote du MOL Racing Team. “Nous allons donc partir un peu prudemment dans la première boucle et après, nous verrons si nous voulons attaquer un petit peu plus à partir de la deuxième.”

Herczig est 15e après la super spéciale de vendredi soir dans le centre de Zlín.

