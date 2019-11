Héros hongrois du WTCR, Michelisz s’attend à ce que ses compatriotes brillent à domicile en ERC

Héros hongrois, Norbert Michelisz a souhaité bonne chance à ses compatriotes engagés pour la manche du FIA European Rally Championship cette semaine.

Michelisz, actuel deuxième du WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO avec plus de victoires que ses rivaux, s'attend à “des surprises” au Rally Hungary, qui aura lieu à Nyíregyháza du 8 au 10 novembre.



“Connaître les spéciales est vraiment important en rallye, et c'est une très bonne opportunité pour les pilotes hongrois de peut-être gagner la course,” déclare Michelisz, qui court pour BRC Hyundai N Squadra Corse en WTCR / OSCARO. “Je sais que ce rallye est important pour eux, je sais qu'ils sont de très bons pilotes et je m'attends à des surprises. Bonne chance !”



Michelisz était un remarquable simracer avant d'avoir sa chance dans des catégories monotypes ; il a fini par rejoindre le FIA World Touring Car Championship en 2010. Il a été vice-champion WTCC en 2017 et a toujours été considérablement intéressé par le rallye, à tel point que le pilote de 35 ans n'exclurait pas de s'y essayer.



“Je suis parvenu à assister au rallye de ma ville d'origine, le Mecsek Rallye, et je l'ai toujours apprécié,” ajoute Michelisz. “Quand j'étais petit, je voulais devenir pilote de rallye car mon oncle faisait du rallycross et des rallyes, mais la vie a finalement choisi un chemin différent. Je ne prévois pas de passer en rallye dans un avenir proche, mais au final, si une opportunité se présente dans quelques années, pourquoi pas ?”



Tout comme l'ERC, le WTCR / OSCARO est promu par Eurosport Events. Cliquezicipour plus d'informations sur le WTCR / OSCARO.

