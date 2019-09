Hirvonen révèle le défi des notes au Rallye de Chypre en ERC

Mikko Hirvonen estime que rester fidèle à ses notes s'avère compliqué pour son retour au Rallye de Chypre, et sa première apparition en Championnat d'Europe FIA des Rallyes depuis 2002.

Hirvonen est sixième après quatre spéciales dans ce qui considère comme une participation “juste pour le fun”avec une Ford Fiesta R5 de MM-Motorsport.

“Ça se passe bien mais je n'ai pas eu un très bon rythme dans les spéciales 2 et 3 car je n'ai pas piloté dans ce type de conditions depuis longtemps”, a dit l'ex-pilote d'usine en Championnat du Monde des Rallyes. “J'ai perdu les freins à quelques endroits mais au final, on est revenus un petit peu.”

“En rallye [classique], c'est un peu plus intense [qu'au Dakar] parce qu'on connaît chaque virage avec les notes et on attaque beaucoup plus. Mes notes sont bonnes mais je ne suis pas impliqué suffisamment – elles pourraient bien fonctionner mais quand le rythme change, je doute encore un petit peu de la vitesse que je dois avoir et d'à quel point je peux attaquer. C'est sûr, le pilotage n'est pas exactement le même qu'il y a dix ans – cinq ans pardon, pas la peine de remonter trop loin !”

