Hirvonen veut plus de rallyes “sineux” comme celui de Chypre en ERC

La star mondiale des rallyes qu'est Mikko Hirvonen est prêt à affronter les roues “sinueuses” en terre du Rallye de Chypre, qui marque son retour en Championnat d'Europe FIA des Rallyes après 17 ans d'absence.

Hirvonen, engagé sur une Ford Fiesta R5 préparée par la structure MM-Motorsport de Markko Märtin, a déjà disputé quatre fois le Rallye de Chypre, la plus récente en 2009.



C'est aussi le rendez-vous sur lequel il a inscrit son premier point au championnat du monde en 2003, moins d'un an après son ultime apparition en ERC au Rally Terra Sarda.



“Quand on a fait les recos, il y a eu beaucoup d'endroits où je me souvenais d'être venu. Je me souviens de tel café sur la place, de telle carrefour, ou autre. Mais je ne me souvenais pas que c'était aussi sinueux !”, dit le Finlandais, 15 fois vainqueur au plus haut niveau de la discipline.



“Ce serait sympa d'en avoir plus [de rallyes de ce genre]. Il y en a des difficiles comme la Turquie et la Grèce, mais aucun n'est aussi sinueux que celui-ci.”



Malgré une grande expérience sur laquelle compter, Hirvonen laisse entendre que ses rivaux lui dicteraient leur loi sur les deux journées de course, et non l'inverse.



“Je pense qu'ils vont me montrer comment on fait. Je suis parti depuis trop longtemps !”,assure-t-il.



“Je vais passer un bon moment, j'espère pouvoir être à l'arrivée sans aucune difficulté et voir où on se trouve. Mais je me suis là avant tout pour me faire plaisir en pilotant.”

