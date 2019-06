Hokkanen attend impatiemment les “belles” spéciales de Pologne en ERC

Le Finlandais a décroché son premier podium dans la division soutenue par Pirelli en Pologne au mois de septembre dernier, et montré un bon rythme sur la terre du Rallye de Liepāja fin mai – mais seulement après avoir subi une casse mécanique le premier jour.

“Je démarre chaque course en essayant d’avoir le meilleur résultat possible”, dit Hokkanen, pilote Mavisa Sport en ERC Junior. “Après les problèmes qu’on a eu le premier jour en Lettonie, j’étais content de ma vitesse le deuxième jour, mais ceci est une nouvelle course et on sait que la compétition est relevée.”

Concernant les spéciales du 76e Rallye PZM de Pologne, Hokkanen ajoute : “Je les aime beaucoup. Elles sont très belles, un peu plus étroites à quelques endroits que ce qu’on a en Lettonie, mais très agréables.”

