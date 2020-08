Hokkanen courra presque à domicile en ERC3 Junior

-

Miika Hokkanen va disputer, la semaine prochaine en Lettonie, ce qu'il y a de plus proche pour lui d'une manche nationale du Championnat d'Europe des Rallyes de la FIA.

Hokkanen est natif de Lahti en Finlande, à environ 550 kilomètres de la ville de Liepāja, qui va accueillir la seconde manche de la saison ERC 2020.

“Les spéciales sont très belles au Liepāja et j'ai toujours aimé y aller”, dit le pilote de la Peugeot 208 Rally4 du Saintéloc Junior Team. “L'environnement est différent de la Finlande mais les spéciales sont très rapides et je sens qu'il y a des caractéristiques similaires – mais bien sûr, ça va être un petit peu différent.”

“Je n'ai pas testé la Rally4 sur terre mais nous aurons une journée d'essais avant le rallye. J'espère que nous pourrons trouver un bon set-up et avoir un bon rythme dans les spéciales.”

Hokkanen, copiloté par son compatriote Rami Suorsa, est déjà lancé dans une course poursuite en Championnat FIA ERC3 Junior après son abandon lors de la manche d'ouverture, en Italie, le mois dernier. Mais il s'attend à livrer une bataille difficile.

“Il y a plein de pilotes rapides mais bien sûr, Ken Torn et Mārtiņš Sesks seront très, très rapides. Notre objectif est de faire un aussi bon résultat que possible et de prendre quelques bons points au championnat.”

Hokkanen est photographié ci-dessus au Rallye de Liepāja l'année dernière. Il y est monté sur le podium ERC3 Junior dans le passé.

