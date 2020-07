Hokkanen impatient de faire son retour en ERC

-

Miika Hokkanen est impatient d'être plus rapide cette saison en Championnat d'Europe des Rallyes de la FIA. L'ancien champion de Finlande Junior passe à la toute nouvelle Peugeot 208 Rally4 et reste avec le Saintéloc Junior Team qui l'a guidé vers deux podiums ERC3 Junior en 2018.

Il débutera sa campagne sur le Rally di Roma Capitale 100% asphalte du 24 au 26 juillet, avant de s'attaquer aux rapides spéciales sur terre du Rallye de Liepāja le mois prochain (14-16 août).

ERC Un Munster en quête d’expérience prêt à franchir un palier ERC HIER À 10:00

“Pour être honnête, je n'ai pas beaucoup d'expérience de la voiture, ce sera donc un nouveau processus d'apprentissage pour moi à Rome”, dit Hokkanen, âgé de 24 ans. “J'ai fait peut-être dix kilomètres en décembre dernier, un test très court. La voiture m'a paru bien mais c'était il y a très longtemps.”

Hokkanen et son copilote Rami Suorsa auront l'opportunité d'engranger une expérience cruciale de la Peugeot 208 Rally4 équipée de Pirelli lors d'une séance d'essais en Italie jeudi prochain. “J'espère qu'on pourra trouver un bon set-up, mais on a tout le rallye pour l'améliorer et pour apprendre”, dit le pilote.

Objectif clair : apprendre vite à Rome

“L'objectif est d'apprendre vite à Rome mais ce sera aussi très intéressant d'avoir une nouvelle voiture car ces deux dernières années, nous avions la spécification R2 précédente. Maintenant c'est une Rally4, et ce sera intéressant car elle est plus rapide. Pour un pilote, c'est toujours plus agréable de rouler plus vite.”

De retour après un long break

Hokkanen n'a pas couru depuis le 76e Rallye PZM de Pologne en 2019, et prendra donc part aux Essais Libres, puis à la Spéciale de Qualification du Rally di Roma Capitale, 390 jours exactement après son abandon en raison d'un souci avec le carnet de pointage alors qu'il luttait pour le podium en ERC3 Junior.

“J'ai déjà couru à Rome une fois, en 2018, et j'avais alors vraiment apprécié ces très belles spéciales”, dit Hokkanen. “Mais je m'attends à ce que ce soit un peu plus un défi en raison de cette très longue période sans piloter. J'ignore combien de temps cela prendra de retrouver le rythme avec la nouvelle voiture mais le rallye en lui-même est fabuleux et je suis très content qu'il puisse être organisé dans cette situation difficile.”

Connaître “l'environnement” est la clé

“Nous avons une très bonne équipe, je suis content d'être avec Saintéloc et avec Rami”, dit encore Hokkanen. “Je connais cet environnement et ce sera donc plus facile. J'espère que nous pourrons trouver le rythme et décrocher quelques résultats. Bien sûr, on ne sait jamais ce qui va se passer mais nous allons travailler dur.”

The post Hokkanen impatient de faire son retour en ERC appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.

ERC Llarena s’essaie au goudron pour préparer le Rally di Roma Capitale HIER À 07:00