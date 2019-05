Hokkanen veut apprécier le Rallye ERC de Liepāja autant que le public

Miika Hokkanen espère profiter du Rallye de Liepāja autant que les milliers de spectateurs qui seront sur le bord des spéciales lettones pour la troisième manche du Championnat d'Europe FIA des Rallyes.

Hokkanen a signé un podium en ERC3 Junior quand le Rallye de Liepāja s'est couru pour la dernière fois en automne, l'année dernière. Mais avec l'avancement de l'épreuve au mois de mai pour 2019, le Finlandais veut apprécier autant que les spectateurs ces spéciales rapides sur terre.

“Le Rallye de Liepāja est un beau rendez-vous avec de très belles spéciales”, dit l'ancien champion de Finlande 2RM. “J'ai fait le rallye en automne l'année dernière et cette année ce sera au printemps, donc encore mieux pour les spectateurs car il fera plus chaud.”

“Notre premier rallye de la saison ne s'est pas bien passé avec deux crevaisons, alors j'espère qu'on pourra faire mieux cette fois. On va faire une journée avec d'essais avec Mavisa Sport, et on verra si on peut trouver un bon set-up pour la course.”

Le Rallye de Liepāja se déroulera du 24 au 26 mai sur des spéciales tracées autour des villes de Talsi et Liepāja.

