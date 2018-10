Miika Hokkanen veut se battre pour des victoires de catégorie après avoir obtenu un deuxième podium en deux manches du Championnat FIA ERC Junior des moins de 27 ans, en Lettonie le week-end dernier.

Le Finlandais a fait suite à sa troisième place dans la catégorie soutenue par Pirelli au PZM Rallye de Pologne, en septembre, avec un résultat identique sur les rapides spéciales en terre du Rally Liepāja, au volant de la PEUGEOT 208 R2 du Saintéloc Junior Team qu'il partage avec sa copilote Reeta Hämäläinen.

“Un podium est un bon résultat, bien sûr, on veut gagner mais les gars de devant ont été très rapides tout le week-end et on doit s'en contenter”, a dit Hokkanen, étudiant à l'université quand il ne pilote pas. “On a trouvé un rythme correct mais on perdait dix secondes sur les leaders dans chaque spéciale.”

“Comme le ressenti n'était pas parfait samedi matin, on a fait quelques changements pour la boucle de l'après-midi et c'était bien mieux. On a essayé d'avoir plus de grip à l'arrière de la voiture et ça nous a donné la confiance pour attaquer plus. Bien sûr, il y a toujours plus à faire mais on a été en mesure d'augmenter un peu notre vitesse et de trouver un rythme décent, mais ce n'était pas suffisant pour [aller chercher] les meilleurs.”

The post Hokkanen veut des victoires en ERC Junior appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.