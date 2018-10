Hokkanen veut-il voler plus haut en ERC Junior U27 ?

Miika Hokkanen veut confirmer son premier podium à l'occasion de la finale du Championnat FIA ERC Junior des moins de 27 ans au Rally Liepāja (12-14 octobre).

Copiloté par sa compatriote Reeta Hämäläinen, l'aspirant Finlandais volant a fini troisième de la catégorie soutenue par Pirelli le mois dernier au PZM Rallye de Pologne.



Courir des spéciales rapides sur terre étant une seconde nature pour le pilote du Saintéloc Junior Team, un autre podium est son objectif en Lettonie.



“Je suis très content de continuer à courir sur terre après avoir glané un peu d'expérience de la PEUGEOT 208 R2 en Pologne, et j'espère qu'on peut améliorer notre rythme en Lettonie”, dit Hokkanen.“Il y a un an, la course a été assez humide, ce sera donc intéressant de voir à quoi la météo ressemblera cette année. Mais on va essayer de faire un bon résultat, comme toujours, pour la finir la saison.”

