Hokkanen veut mieux faire aux Canaries en ERC

Miika Hokkanen dit qu'il “reviendra plus fort” pour la prochaine manche du Championnat FIA ERC Under 27 (moins de 27 ans), le mois prochain aux Îles Canaries.

Hokkanen a enduré ce qu'il a décrit comme l'un des rallyes“les plus durs”qu'il a jamais disputés, après ses débuts sur le Rallye Azores Airlines.



Copiloté par Jukka Pasenius, il n'a pas été en mesure de couvrir la distance et espère déjà que la chance tournera pour lui à Las Palmas.



“Cela a été un très mauvais rallye pour nous, un des plus durs de tous pour moi”, dit le Finlandais.“Le jeudi, le moteur a cassé et on a dû rester dans la spéciale. Dans la première spéciale du samedi, notre répartition de freinage s'est mise complètement sur l'avant, ce qui a fait bouillir nos freins, et ensuite nous n'en avions plus sur l'avant.”



“Par la suite, ça n'a été que de la survie et je n'étais pas content. Après ces problèmes, je dois revenir plus fort sur le prochain rallye.”



Photo :Chris Rawes/RawCast Media