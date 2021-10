Alors que Nikolay Gryazin conserve sa position de leader du Rallye de Hongrie, Mads Østberg s’est hissé à la deuxième place de la septième manche du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA grâce à ses performances dans les rues de la ville hôte, Nyíregyháza.

Le Norvégien, qui a surmonté un pneu endommagé dans l’ES8, a été le plus rapide de 2,5 secondes sur les 5,78 kilomètres de la spéciale au volant de sa C3 Rally2 du TRT Citroën Rally Team Hungary, pour devancer András Hadik. Cependant, avec quatre spéciales encore à courir et 8,3s d’écart entre Østberg, Hadik et Miko Marczyk, quatrième, une bataille passionnante s’annonce pour la place de dauphin lors de la boucle décisive de cet après-midi. L’avantage de Gryazin, sur sa Volkswagen Polo GTI R5 de Sports Racing Technologies, est de 59,5 secondes.

Plus d’informations à suivre...

