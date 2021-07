Eurosport Events, promoteur du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA depuis 2013, s’apprête à écrire un nouveau chapitre passionnant en se concentrant sur des catégories GT et de Voitures de Tourisme 100 % électriques de la FIA, ainsi que sur la promotion de la WTCR – FIA World Touring Car Cup.

*Le transfert de la promotion du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA à partir de 2022 a été finalisé.*Le Conseil mondial du sport automobile de la FIA approuve une nouvelle ère dans la formule d’accès au WRC.*La conclusion d’un contrat de dix ans avec la FIA, avec un an d’avance, garantit la poursuite de la dynamique de l’ERC et permet à Eurosport Events de se concentrer sur des catégories GT et Touring Car entièrement électriques.*Ce changement s’inscrit dans la stratégie de l’instance dirigeante visant à rationaliser la promotion des catégories phares en rallye.*François Ribeiro : « En partenariat avec la FIA, nous avons développé l’ERC comme une solide plateforme de course pour les constructeurs automobiles, un excellent championnat pour les jeunes pilotes et une option viable pour les organisateurs de rallyes. Nous laissons l’ERC en excellente condition et nous avons toute confiance en WRC Promoter pour poursuivre la mission. »

Eurosport Events a atteint son objectif de transférer la durée restante de son contrat avec l’instance dirigeante mondiale du sport automobile, la FIA, à WRC Promoter, qui prendra en charge la promotion de l’ERC à partir de la saison 2022.

D’ici là, Eurosport Events continuera d’investir des ressources et de déployer des efforts – comme c’est le cas depuis 2013 – pour garantir le maintien du statut de l’ERC en tant que plateforme ultime permettant aux pilotes de prouver leur talent avant d’accéder au Championnat du Monde des Rallyes de la FIA, le plus haut niveau de cette discipline.

En transmettant la responsabilité de la promotion de l’ERC au promoteur du WRC, Eurosport Events répond à l’appel de la FIA qui souhaite que ses deux championnats de rallye phares, l’ERC et le WRC, soient gérés par le même promoteur, créant ainsi une passerelle plus claire entre les deux et offrant des avantages supplémentaires.

Au cours du mandat d’Eurosport Events en tant que promoteur du championnat européen, six pilotes ayant une expérience de l’ERC ont remporté des épreuves du WRC, tandis que 11 ont remporté des titres dans le cadre du Championnat du Monde des Rallyes.

François Ribeiro, directeur d’Eurosport Events, le promoteur de l’ERC, a déclaré : « Nous sommes fiers de passer les rênes de l’ERC à WRC Promoter. Depuis 2013, Eurosport Events a été très cohérent, en partenariat avec la FIA, pour construire une relation étroite avec nos clients en ERC, à savoir les rallyes, les équipes, les pilotes, les partenaires et les diffuseurs. C’est tout à l’honneur du leadership de Jean-Baptiste Ley que l’ERC atteigne probablement le cap de 150 concurrents à la fin de la saison 2021, après n’avoir jamais été aussi fort depuis 2013. Cela a toujours été un exercice rentable pour un promoteur. »

« Depuis nos premiers pas dans le rallye, il a été incroyable de voir de jeunes talents tels que Mikkelsen, Neuville, Meeke, Lappi, Breen, Kopecký, Gryazin, Huttunen ou, plus récemment, Oliver Solberg passer au WRC et devenir des pilotes professionnels. L’ERC a également été une excellente plate-forme pour les départements compétition clients, qui ont ainsi pu présenter leurs produits et vendre des voitures. »

« Malgré les obstacles que nous avons rencontrés, notre engagement envers la famille de l’ERC n’a jamais diminué et cet engagement sera maintenu jusqu’au terme de la saison 2021. »

« Notre objectif fondamental a toujours été de servir au mieux les intérêts de l’ERC. Après avoir préservé l’héritage de l’ERC tout en le transformant en un championnat prospère, notre principale préoccupation était de veiller à ce que la dynamique lancée il y a neuf ans se poursuive. Après avoir pris la décision de ne pas chercher à prolonger notre contrat de dix ans avec la FIA et d’accorder la priorité à la promotion des catégories GT et Touring Car entièrement électriques de la FIA, nous avons décidé de passer la main le plus rapidement possible au prochain promoteur afin d’assurer une transition en douceur. »

« Nous suivons également le souhait du président de la FIA, Jean Todt, qui souhaite que l’ERC et le WRC soient organisés par un seul promoteur plutôt que deux. L’ERC a un avenir passionnant et nous avons toute confiance dans l’équipe de WRC Promoter pour le faire progresser. »

Jean-Baptiste Ley, coordinateur de l’ERC, a déclaré : « Tout au long de notre mandat de promoteur de l’ERC, nous avons toujours compris l’importance de fournir une voie de progression claire du niveau national à la scène mondiale, et nous sommes extrêmement fiers du nombre de pilotes qui sont passés de l’ERC au WRC. Il est clair que ce lien doit être renforcé pour le bien de la discipline, et avec un seul promoteur derrière les deux championnats, l’ERC ne peut que se renforcer. Notre gratitude et notre reconnaissance vont à tous ceux qui ont contribué à la réussite de l’ERC. »

Un retour chiffré sur l’ERC 2013-2021 sera publié prochainement.

