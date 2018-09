Jari Huttunen a piloté en mode “attaque maximum” pour son retour en Championnat d'Europe FIA des Rallyes, conclu sur une deuxième place le week-end dernier au PZM Rallye de Pologne.

Le talent choisi par Hyundai pour son programme de développement d'un jeune pilote en 2018, sur la foi de bons résultats l'an dernierdans le Championnat FIA ERC Junior Under 27 soutenu par Pirelli, a manqué la victoire de 8''3 avec son copilote Antti Linnaketo – au terme d'une bataille passionnante avec les vainqueurs au général et en ERC Junior U28, Nikolay Gryazin et Yaroslav Fedorov.



Les Finlandais auraient même pu l'emporter s'ils n'avaient reçu une pénalité de dix secondes pour être arrivés en retard au départ d'une spéciale après avoir dû effectuer des réparations en liaison.



“J'ai beaucoup aimé le Rallye de Pologne, et la vitesse que j'ai montrée avec la Hyundai i20 R5”, dit le pilote de développement de Hyundai Motorsport.“Les routes étaient rapides mais très différentes en termes de pilotage comparées à celles de tout autre rallye que j'ai fait cette saison pour l'instant. Évidemment, la deuxième place est un résultat génial, et on peut en tirer du positif. La lutte avec Gryazin a été très sympa. Dans chaque spéciale, j'étais à l'attaque maximum, c'est là que j'ai appris le plus de la voiture et tiré le maximum du week-end.”

The post Huttunen en mode “maximum attack” pour son retour en ERC appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.