Huttunen fait fort pour Hyundai en ERC

Jari Huttunen a signé deux podiums en deux apparitions dans la catégorie reine du Championnat d'Europe FIA des Rallyes, avec une deuxième place hier au 76e Rallye PZM de Pologne.

Après avoir terminé en dauphin de Nikolay Gryazin en Pologne la saison dernière, le Finlandais a affronté un autre pilote russe, le champion ERC en titre Alexey Lukyanuk – qui a remporté 11 spéciales contre deux pour le pilote de la Hyundai i20 R5.

“Lukyanuk était bien plus rapide cette fois”, a dit Huttunen, lauréat de la catégorie ERC3 Junior et pilote affilié à Hyundai. “Je pourrai peut-être gagner la prochaine fois mais pour tout dire, je suis très content du résultat. Je n'ai fait aucune erreur et n'ai eu aucun gros problème, alors je dois être satisfait.”

À la question de savoir si d'autres participations étaient prévus en ERC, Huttunen a répondu : “Si vous le demandez, pourquoi pas ?”

