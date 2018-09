Huttunen, deuxième du Championnat FIA ERC Junior des moins de 27 ans (Under 27) sponsorisé par Pirelli la saison dernière, est au départ du PZM Rallye de Pologne dans le cadre du programme de développement d'un jeune pilote par Hyundai.

Après les deux jours de reconnaissance, le pilote finlandais de la Hyundai i20 R5 a déclaré : “La position sur la route va être assez importante car il y a beaucoup de terre meuble. Si on part premier, c'est une catastrophe.”

Et de poursuivre : “Les spéciales sont très rapides, un peu plus souples qu'en Finlande pour moi. Je suis surpris car il y a quelques gros sauts mais je suis allé [en Finlande] sur la terre et c'est très intéressant et tellement rapide. Je n'ai fait aucun test, donc c'est difficile de trouver la confiance et il y a beaucoup de pilotes rapides comme Alexey [Lukyanuk] et [Nikolay] Gryazin.”

Le PZM Rallye de Pologne débute demain (vendredi).

The post Huttunen veut éviter une “catastrophe” pour son retour en ERC appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.