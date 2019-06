Huttunen vise haut pour le Rallye de Pologne ERC

Jari Huttunen sera de retour en Championnat d'Europe FIA des Rallyes, en Pologne la semaine prochaine (28-30 juin), pour viser une victoire qui lui a échappé l'année dernière.

Vice-champion de l'ERC3 Junior en 2017, Huttunen pilotera une Hyundai i20 R5 préparée par 2Brally, et engagée sous la bannière de Hyundai Motorsport N, au 76e Rallye PZM de Pologne.

Le Finlandais de 25 ans est passé à 3''8 de la victoire sur ce rapide rendez-vous terre en septembre dernier, après qu'une pénalité dans les dernières spéciales et une crevaison dans la toute dernière – conséquence de son attaque pour remonter – l'ont contraint à finir deuxième derrière Nikolay Gryazin.

“C'est un très beau rallye avec des routes rapides”, dit Huttunen, qui a signé sept meilleurs temps en spéciale sur ce Rallye de Pologne en 2018 – déjà sur une Hyundai i20. “Je veux gagner après [ce qui s'est passé] l'année dernière, mais je sais que ce sera difficile car la compétition est très relevée.”

Après avoir fini l'ERC3 Junior en dauphin de Chris Ingram il y a deux ans, Huttunen a disputé plusieurs manches de championnat du monde l'an dernier sur une Hyundai i20 R5. Il a aussi effectué des essais pour Hyundai Motorsport, en plus de courir quelques épreuves. Il continue de représenter la marque coréenne en 2019 et a pris part à des rallyes dans sa Finlande natale au volant d'une Hyundai i20 World Rally Car.

“J'apprécie de piloter la Hyundai i20 R5, spécialement au Rallye de Pologne où la vitesse et la performance de la voiture sont bonnes”, poursuit Huttunen. “C'est mon boulot de le montrer, mais, comme pour chaque rallye, je pars avec l'objectif de gagner et ferai de mon mieux pour cela. Je suis aussi reconnaissant envers Hyundai Motorsport de me donner cette opportunité d'avoir un peu de temps au volant lors d'un rallye rapide sur terre.”

Même si le 76e Rallye PZM de Pologne sera le premier pour Huttunen en ERC cette année, le jeune pilote a suivi les résultats des trois manches d'ouverture et estime que le champion sortant Alexey Lukyanuk sera son plus fort opposant. Lukyanuk est un des 23 pilotes figurant sur la liste provisoire des engagés de la catégorie reine des voitures de type R5.

Basé à Mikołajki dans la région des lacs de Masurie, le 76e Rallye PZM de Pologne se déroulera du 28 au 30 juin et comprendra 15 spéciales sur terre pour une distance chronométrée de 201,42 kilomètres.

