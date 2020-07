Ici Rome : toutes les infos et réactions en direct sur ERC Radio pour le public resté en sécurité

-

ERC Radio émettra en direct de l'arrivée des six spéciales constituant aujourd'hui (samedi) l'étape d'ouverture du Rally di Roma Capitale, première manche du Championnat d'Europe FIA des Rallyes 2020.

Les reporters Julian Porter et Chris Rawes interrogeront les pilotes peu après qu'ils aient terminé chaque spéciale, en plus de donner leur analyse d'experts, les dernières news, les résultats et toutes les autres informations utiles.

Le Rally di Roma Capitale étant couru sans spectateurs cette année en accord avec les restrictions dues au coronavirus, écouter ERC Radio, disponible en ligne et via l'application ERC, est plus essentiel que jamais.

ERC Radio sera en direct à 09h00 CET, la spéciale d'ouverture, Pico Greco, devant débuter à 09h13.

