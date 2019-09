Il faudrait “un miracle” à Galatariotis pour gagner encore à domicile en ERC

Le héros local Simos Galatariotis a dit qu'il faudrait “un miracle” pour lui permettre de réitérer sa victoire de 2018 au Rallye de Chypre.

À trois spéciales de l'arrivée de sa manche nationale du Championnat d'Europe FIA des Rallyes, le pilote du Petrolina Racing Team est troisième du général à 2'48''3 du leader, Nasser Al-Attiyah.

Bien qu'ayant signé une sensationnelle victoire acquise dans la dernière spéciale la saison dernière, il a concédé que ses chances de voir une telle situation se renouveler étaient quasi-nulles.

“On a deux gars devant nous qui vont assurer maintenant pour garder leurs positions”, a dit Galatariotis qui pointe à 1'57''4 d'Alexey Lukyanuk actuellement deuxième. “Ce serait un miracle que nous gagnions mais on fera un podium, aucun problème. Bien sûr, ce serait un résultat génial. Chris Ingram et Łukasz Habaj sont deux pilotes très rapides. Être plus rapide qu'eux sans avoir leur expérience, leur constance, me rend très heureux.”

