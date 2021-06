À une spéciale du terme de la manche d’ouverture du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA, voici un point sur le 77e Rallye de Pologne de l’ORLEN.

GÉNÉRAL : Après 13 spéciales, Alexey Lukyanuk et Alexey Arnautov mènent Andreas Mikkelsen et Ola Fløene à 17,4 secondes. Miko Marczyk et Szymon Gospodarczyk sont le meilleur équipage polonais en troisième position. Efrén Llarena est à 3,4s de Norbert Herczig dans la bataille pour la sixième place. Erik Cais est revenu à 9,7s du triple champion de France Yoann Bonato, huitième, qui a signalé un gros problème de moteur à la fin de l’ES13.

ERC2 : Les nouveaux venus Javier Pardo et Adrián Pérez sont en passe de remporter l’ERC2 devant Dmitry Feofanov et Normunds Kokins. Cependant, les Français Victor Cartier/Fabien Craen ne sont qu’à 13,1s de leurs rivaux lettons et restent en lice pour la deuxième place qu’ils occupaient avant de rétrograder ce matin.

ERC3 : Sami Pajari/Enni Mälkönen sont en tête de l’ERC3 pour leur première apparition au niveau européen, avec les autres débutants Mathieu Franceschi/Lucie Baud en deuxième position. Pep Bassas/Axel Coronado sont troisièmes.

ERC JUNIOR : La victoire dans cette catégorie, désormais réservée aux voitures de Rally3 chaussées de pneus Pirelli, est entre les mains des leaders de longue date Jon Armstrong/Phil Hall sur une Ford Fiesta Rally construite par M-Sport Poland à Cracovie (photo).

ERC3 JUNIOR : Pajari est tout près de réaliser un double triomphe ERC3/ERC3 Junior. Norbert et Francesca Maior sont deuxièmes devant Nick Loof et son copilote Hugo Magalhães, qui a 37 ans aujourd’hui.

ABARTH RALLY CUP : Dariusz Poloński/Łukasz Sitek se dirigent vers la victoire dans leur Abarth 124 pilotée par Rallytechnology.

TROPHEE CLIO PAR TOKSPORT WRT : Les Argentins Paulo Soria et Marcelo Der Ohannesian sont en tête de la nouvelle catégorie des Renault Clio Rally5 équipées de pneumatiques MICHELIN. Ghjuvanni Rossi/Baptiste Volpei sont en deuxième position.

La décisive ES14, Rally Poland 100th Anniversary, est longue de 1,96 kilomètre et sera diffusée en direct sur Facebook et YouTube (ainsi que sur Motowizja en Pologne) à partir de 18h00, heure locale.

