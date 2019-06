Ils ont dit quoi ? Les pilotes ERC parlent du Rallye de Pologne

Le 76e Rallye PZM de Pologne accueillera la quatrième manche du Championnat d'Europe FIA des Rallyes 2019 du 28 au 30 juin. Voici ce que quelques-uns des pilotes de pointe avaient à dire avant ce rendez-vous.

Łukasz Habaj (Pologne), Sports Racing Technologies, ŠKODA Fabia R5 : “J'aimerais poursuivre l'histoire victorieuse des autres Polonais qui ont gagné le Rallye de Pologne, mais je dois me concentrer sur le championnat en même temps. C'est mon but ultime – rester en tête du classement jusqu'à la fin de la saison ERC. Gagner ce rendez-vous est un rêve pour moi et je pense être capable de le faire. Mon plan est de rouler vite et sur un rythme constant dès le début. Cependant, je ne ferai pas n'importe quoi. Nous voulons être dans le jeu pour la victoire, parce que ça semble un objectif très réaliste. Néanmoins, je n'essaierai même par de donner un pourcentage de nos chances.”

Krzysztof Hołowczyc (Pologne), trois fois vainqueur, ancien champion ERC : “Les routes en terre de Mazurie sont littéralement magiques. Nulle part ailleurs vous ne trouverez cette magie. Les spéciales sont très rapides, et pourtant très sûres car situées dans des secteurs très ouverts. Les pilotes expérimentés clament que c'est un très beau rallye et son quartier général à Mikołajki est un atout inestimable.”

Jari Huttunen (Finlande), Hyundai Motorsport N, Hyundai i20 R5 : “C'est un très beau rallye avec des routes rapides. Je veux le gagner après [ce qui s'est passé] l'année dernière [il s'était incliné de peu], mais je sais que ce sera difficile car la compétition est très relevée. J'apprécie de piloter la Hyundai i20 R5, spécialement au Rallye de Pologne où la vitesse et la performance de la voiture sont bonnes. C'est mon boulot de le montrer, mais, comme pour chaque rallye, je pars avec l'objectif de gagner et ferai de mon mieux pour cela. Je suis aussi reconnaissant envers Hyundai Motorsport de me donner cette opportunité d'avoir un peu de temps au volant lors d'un rallye rapide sur terre.”

Elias Lundberg (Suède), ADAC Opel Rallye Junior Team, Opel ADAM R2 : “Après une première moitié de saison difficile, on espère une seconde partie avec moins d'ennuis. Parce que c'est ce qu'il faut pour réussir dans ce championnat hautement compétitif. Peu de problèmes, peu d'erreurs, vitesse élevée – c'est la clé toute simple, sans quoi on ne gagne rien dans le Championnat FI ERC3 Junior. Comme on n'a pas d'expérience préalable de la Pologne, on va essayer d'apprendre le plus possible et le plus vite possible, avec notre ADAC Opel Rallye Junior Team, et espérer que les spéciales sableuses de Pologne nous réussissent.”

Miko Marczyk (Pologne), ŠKODA Polska Motorsport, ŠKODA Fabia R5 : “Bien sûr, la priorité est le championnat polonais et les points étant doublés pour le Rallye de Pologne, c'est très important d'être à l'arrivée et dans le jeu. Mais je ne veux pas trop penser aux points. J'aimerais m'amuser et être la meilleure version possible de moi-même en tant que pilote. L'année dernière, le Rallye de Pologne n'était que mon second sur terre et je n'ai pas piloté sur terre depuis. La compétition est très relevée en ERC, mais j'espère pouvoir utiliser ma connaissance et mon expérience de l'année dernière pour être un peu plus compétitif et lutter de plus prêt avec les gars de l'ERC. Mais je dois aussi rester calme, piloter à mon rythme et ne pas trop attaquer dès le départ.”

