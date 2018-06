Ils ont dit quoi ? Les propos des pilotes de l’ERC avant le Rallye de Chypre

Nasser Al-Attiyah, Simos Galatariotis, Bruno Magalhães et Catie Munnings ont pris part à la conférence de presse précédant le départ du Rallye de Chypre. Voici ce qu'ils avaient à dire avant cette manche du Championnat d'Europe FIA des Rallyes.

Q :

Bienvenue Nasser, le pilote le plus victorieux dans l'histoire du Rallye de Chypre ! À quel point êtes-vous confiant en vue d'un sixième succès, et quels seront vos plus rudes adversaires ?

NA-A :

Oui, nous sommes ici à Chypre et essaierons de faire de notre mieux. Ce ne sera pas facile. Nous devons respecter tous les pilotes mais ce ne sera facile pour personne car c'est un dur rallye. Mais, bon, nous avons gagné cinq fois et cherchons vraiment une sixième victoire ici. Je souhaite bonne chance à tout le monde. Ça va être un rallye excitant.

Q :

Vous avez évidemment beaucoup d'expérience ici. Que pensez-vous du parcours de cette année et des changements ?

NA-A :

Ça change pas mal, vous savez. Le dimanche sera la clé du rallye car ce sera très, très dur. Mais, bon, on va faire de notre mieux. Nous devons apprécier ce Rallye de Chypre. C'est une des plus belles courses pour se battre, la vitesse est très élevée et on ne peut pas vraiment prendre son temps [pour se reposer]. Les spéciales ne sont pas très techniques mais ce sera dur pour tout le monde.

Q :

Comment vous êtes-vous préparé pour ce rendez-vous ? Je crois que vous pratiquiez votre autre sport de prédilection [le tir au pigeon, Ndlr] à Malte la semaine dernière ?

NA-A :

Oui, je m'entraînais pour les Jeux olympiques au Japon [en 2020]. Nous l'avons fait trois jours en Grèce et une semaine à Malte. Nous sommes ici à Chypre et une semaine après [le Rallye], j'y serai de retour une autre semaine pour mon programme d'entraînement. Ce sera très chargé mais je suis très content de reprendre le volant.

Q :

Ce n'est pas divulguer un secret de dire que vous viserez l'or au Japon, n'est-ce pas ?

NA-A :

J'essaierai ! Je ne suis plus très jeune, mais, bon, je ferai de mon mieux. J'ai fait six fois les Jeux olympiques, [atteignant] quatre fois la finale et [obtenant] le bronze à Londres. J'ai un bon feeling et j'essaierai de faire de mon mieux là-bas.

Q :

Simos, ce rallye a lieu à domicile pour vous et après une bonne performance à l'Acropole, que pouvez-vous accomplir ici ?

SG :

L'année dernière aussi, grâce à un peu de malchance pour d'autres pilotes, nous avons terminé deuxième et j'espère faire mieux ! Honnêtement, une place sur le podium serait bien pour nous. Nous courons sur ces routes depuis de nombreuses années et avons maintenant une voiture compétitive. J'espère vraiment que nous serons là à la fin.

Q :

Vous êtes passé sur une voiture de type R5 cette saison. Comment la trouvez-vous et avez-vous l'intention de faire d'autres apparitions en ERC cette année ?

SG :

Cela dépendra du budget, de nos sponsors. Ce rallye compte aussi pour le championnat de Chypre, donc nous voulons [doublement] bien le terminer. Si ça se passe bien, alors pourquoi pas ? Mais bonne chance à tout le monde.

Q :

Bienvenue à Chypre, Bruno, à quel point votre victoire en Grèce a-t-elle été cruciale ?

BM :

Elle a été très importante car sans elle, c'est sûr, je ne serais pas là. J'ai reçu la réponse de mon sponsor après la course, c'est donc un grand plaisir d'être de retour à Chypre. Quand vous n'avez pas de programme en début d'année, malheureusement, vous y allez palier par palier. Parfois vous avez de bons rallyes, d'autres fois vous n'êtes pas très chanceux, cela dépend donc du résultat. Et bien sûr, la victoire à l'Acropole a été fabuleuse, nous restons dans la lutte pour le championnat et nous sommes en bonne position, alors merci à tous mes sponsors qui m'ont aidé à venir ici.

Q :

Cela a été un dur Rallye de Chypre pour vous l'an dernier, rappelez-nous ce qui vous est arrivé ?

BM :

Oui, il y avait un virage de fou pour les pilotes, nous nous sommes tous crashés dans le même ! De mon côté, parce que j'ai perdu ma concentration quand j'ai vu le copilote [Jarek Baran] de [Kajetan] Kajetanowicz, et cela a été suffisant pour m'envoyer complètement en dehors de la route. J'espère que ce sera différent cette année et que nous pourrons obtenir un podium au final, pour prendre le maximum de points au championnat.

Q :

Catie, le Rallye de Chypre n'était initialement pas inscrit à votre programme pour cette année. Comment tout cela s'est-il mis en place, et que pensez-vous de cette épreuve après les recos ?

CM :

Je suis très chanceuse d'avoir l'opportunité de courir ici. Il a été décidé il y a quelques semaines seulement que le Saintéloc Junior Team participerait, je suis donc très reconnaissante envers tous ceux qui ont rendu cela possible. Le Rallye de Chypre est un événement phénoménal. C'est mon troisième rallye sur la terre, j'ai besoin de kilomètres et j'ai besoin d'apprendre. C'est un endroit fantastique pour apprendre. Les spéciales sont très rapides, il y a quelques portions très techniques aussi. Nous sommes là avec une PEUGEOT 208 R2, une voiture très solide et compétitive. Nous nous concentrerons comme toujours sur les juniors les plus rapides dans notre catégorie. Mon équipier Laurent Pellier, qui a montré un très beau rythme, l'est probablement le plus, nous pourrons juger notre vitesse par rapport à la sienne et progresser au fil de week-end.

Q :

Vous avez eu un avant-goût de la terre chypriote ce matin, alors comment était-ce ?

CM :

C'était fantastique. Comme je l'ai dit, je n'ai pas beaucoup d'expérience sur la terre. La plus grande partie vient probablement des Açores, où c'est très différent. La spéciale [de qualification] d'aujourd'hui était très rapide. Ce sera plus compliqué pour le rallye mais aujourd'hui, c'était très sympa, avec beaucoup de grands espaces pour attaquer et piloter vite.

Q :

Les dernières semaines ont été bien occupées pour vous, je crois... Qu'avez-vous fait avant de venir à Chypre ?

CM :

Je suis occupée à chaque minute. Je tourne une nouvelle émission télé, comme Top Gear, et je peux piloter plein de choses très cool – mais pas aussi cool qu'une voiture de rallye !

