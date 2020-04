Ils sont venus du Japon (pour courir en ERC)

Plusieurs pilotes japonais ont participé à des épreuves du Championnat d'Europe FIA des Rallyes. En voici cinq.

Hiroki Arai

Après une unique apparition sur le Rallye d'Estonie en 2016, Arai est revenu en championnat d'Europe en 2019 pour une campagne ERC1 Junior au volant d'une Citroën C3 R5 préparée chez STARD dans le cadre d'un programme de développement des pneus Yokohama. Il a impressionné par sa vitesse.

Toshi Arai

Le père d'Hiroki n'est pas non plus étranger à l'ERC, puisqu'il a remporté le Tour du Luxembourg en 2000 au volant d'une Subaru Impreza World Rally Car. Un programme en Coupe Production ERC a suivi en 2013 – avec une victoire et deux troisièmes places ainsi qu'un podium au général au Rallye de Sibiu en Roumanie, à la clé.

Takamoto Katsuta

Aujourd'hui solidement établi au sein de l'équipe d'usine de Toyota en championnat du monde des rallyes, Katsuta a débuté sa carrière en participant au Rallye d'Estonie, organisé par l'ERC, en 2016. L'opportunité de construire son expérience s'est brutalement arrêtée lorsqu'il a abandonné dans la première spéciale de la deuxième étape.

Fumio Nutahara

Autrefois candidat au titre de champion du monde des rallyes dans la catégorie des voitures de série, Nutahara a fait deux apparitions sur le Barum Czech Rally Zlín – une fois dans une Mitsubishi, une fois avec une Subaru.

Ryo Seya

Comme son compatriote Nutahara, l'expérience de Seya au sein de l'ERC provient du Barum Czech Rally Zlín, qu'il a disputé pour la première fois en 2019, en se classant 74e au général sur une Peugeot 208 R2.

