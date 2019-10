Ingram à nouveau en quête de budget pour l’ERC

Chris Ingram va partir de zéro dans sa collecte de fonds pour le Rally Hungary du mois prochain, où il pourrait être titré en FIA European Rally Championship.

Ingram s'est battu face à l'incertitude financière toute la saison et a eu besoin d'une campagne de collecte de fonds, lancée par sa mère, pour être au départ du Cyprus Rally le mois dernier. Sa deuxième place à Chypre lui a donné 19 points d'avance dans la course au titre.



“Nous nous efforçons de dénicher le budget pour le dernier rallye,” déclare Ingram, qui court pour Toksport WRT. “J'ai quelques pistes et sponsors potentiels ; j'espère que ce résultat montrera que je suis sérieux et que je peux y arriver.”



Le Rally Hungary, nouveau au calendrier ERC, aura lieu du 8 au 10 novembre.

