Ingram “aux anges” après que la campagne de crowd funding lancée par sa mère lui assure sa présence

Chris Ingram a décrit le soutien qu'il a reçu pour poursuivre sa campagne en FIA ERC comme "énorme et empreint d'une leçon d'humilité".

Ingram avait craint de devoir abandonner son rêve de devenir le premier Britannique depuis Vic Elford, en 1967, à remporter le titre de la FIA, depuis qu'il a perdu le prix FIA ERC1 Junior de 100 000 euros au profit de Filip Mareš après que ce dernier l'ait battu dans le cadre du titre* des jeunes stars montante sur voitures R5.



Cette défaite - avec une marge de 0,3s sur l'épreuve à domicile de Mareš - a laissé à Ingram un manque à gagner important pour le Cyprus Rally de la semaine prochaine avec Toksport WRT.



Mais une campagne de crowd funding, lancée par sa mère Jo, a permis à Ingram d'amasser juste assez d'argent pour participer à l'avant-dernière épreuve de la saison, qu'il débutera avec un point d'avance sur le champion en titre Alexey Lukyanuk, après que de nombreux fans et pilotes tchèques aient apporté leur contribution en ligne.



"Le soutien a été énorme et empreint d'une leçon d'humilité et je suis très reconnaissant à tous ceux qui nous ont aidés à nous rendre à Chypre," a déclaré Ingram. "Le fait d'avoir autant de soutien de la part des fans tchèques après notre grande bataille avec Filip Mareš sur le Barum Rally montre qu'il y a des gens fantastiques dans ce sport et que la communauté du rallye est la meilleure".



Ingram sera néanmoins débutant sur le Rallye de Chypre alors que l'événement aura lieu du 27 au 29 septembre.

