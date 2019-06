Ingram avec Lavadinho pour représenter l’ERC à Riba de Ave

Le leader de l'ERC1 Junior Chris Ingram va revenir en rallye devant le public portugais après avoir été invité à disputer la Super Especial, à Riba de Ave près de Porto, ce week-end (9-10 juin).

Ingram, à un point de Łukasz Habaj qui mène la lutte pour remporter le Championnat d'Europe FIA des Rallyes, s'est associé au photographe renommé André Lavadinho pour partager avec lui une Hyundai i20 R5 dans laquelle Valter Cardoso sera leur copilote.

Lavadinho est une des personnes clés dans l'organisation de cet événement qui a attiré plus de 50 engagés, dont cinq sur des R5 ainsi qu'une Porsche GT3 et plusieurs Super 1600.

“J'aime beaucoup sa méthode de travail, sa façon de piloter et son impact sur les réseaux sociaux”, a-t-il expliqué au sujet d'Ingram. “Les organisateurs m'ont demandé de leur amener quelqu'un comme Chris et nous sommes tombés d'accord. Je suis sûr qu'il fera un bon rallye avec moi. Et j'espère qu'il sera champion ERC cette année. Il le mérite car il travaille énormément.”

Ingram et Lavadinho feront chacun trois passages dans la spéciale. Alors qu'Ingram est un débutant à Riba de Ave, son copilote d'un week-end s'y est classé sixième en 2018 sur une Peugeot 208 R2.

La Super Especial de Riba de Ave débutera par une séance d'autographes et une compétition de copilotes le 9 juin, l'épreuve proprement dite étant lancée à 11h30 le 10 juin.

Ingram a débuté la saison 2019 de l'ERC1 Junior en terminant troisième au Rallye des Açores, qui est organisé sur l'île portugaise de São Miguel.

