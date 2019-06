Ingram “chanceux d’être encore là” en ERC après une sortie dans l’ES2 en Pologne

Le candidat au titre FIA ERC1 Junior Chris Ingram se dit “chanceux d'être encore là” après une sortie de route dans la première spéciale de samedi au 76e Rallye PZM de Pologne.

Ingram est sorti dans la dernière section de Paprotki, deuxième spéciale du rallye après la super spéciale de Mikołajki Arena vendredi soir.

“On est sortis à la fin et on a dû faire marche arrière pour repartir. On a de la chance d'être là”, a dit Ingram après coup.

Bien que la sortie de route soit survenue dans une portion rapide, le seul signe de dégât sur la ŠKODA Fabia R5 préparée par le Toksport WRT sont quelques griffures mineures sur le pare-choc avant.

“On n'a pas perdu trop de temps, on doit juste se calmer un peu. Je me suis laissé entraîner par un virage, je ne m'attendais pas à ce que ça glisse autant. On a la chance de n'avoir aucun dégât.”

Ingram reste neuvième au général, à 19.1 du nouveau leader Alexey Lukyanuk qui a remporté l'ES2.

Le Britannique est en revanche tombé de la troisième à la quatrième place en ERC1 Junior, dépassé par le pilote du Team STARD Hiroki Arai.

Filip Mareš (ACCR Czech Rally Team) a pris quant à lui la tête de l'ERC1 Junior dans la même spéciale, passant Miko Marczyk (ŠKODA Polska Motorsport) qu'il précède de 2.7s.

