Ingram choisit de partir deuxième, Lukyanuk premier pour le Rally Hungary en ERC

Chris Ingram suivra son rival pour le titre du FIA European Rally Championship, Alexey Lukyanuk, à chaque spéciale lors de la première étape du Rally Hungary.

Ingram a gagné le droit de choisir sa position de départ en premier, après avoir été le plus rapide lors de la Spéciale Qualificative ce matin.



Il a décidé de rouler en deuxième, tandis que Lukyanuk a pris la décision audacieuse de s'élancer à l'avant du peloton après avoir accusé Ingram, avec humour, d'être une ‘poule mouillée’ en ne partant pas premier.



“Je pense que cela va être un rallye incroyablement difficile sur lequel ouvrir la route, d'autant qu'il est tout nouveau. Je n'ai pas besoin de prendre ce risque,” analyse Ingram. “Ce sera très bien de suivre Alexey et de voir ses chronos à la fin de chaque spéciale.”



Filip Mareš a choisi la troisième position, Norbert Herczig la quatrième et le nouveau champion de Hongrie, Ferenc Vincze, la cinquième. Sean Johnston a décidé de partir sixième pour ses débuts dans la catégorie ERC1.



Suite à la cérémonie de sélection de l'ordre de départ, les pilotes du top 15 de la Séance Qualificative ont posé pour une photo promouvant la campagne de sécurité routière de la FIA.



La spéciale d'ouverture du Rally Hungary doit commencer à 18h58, heure locale.

