Chris Ingram, vainqueur du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA en 2019, et Grégoire Munster, candidat au titre ERC1 Junior, sont les invités vedettes d’ERC The Stage, le talk-show en ligne du promoteur de l’ERC, Eurosport Events, ce soir.

Disponible sur externalFacebookhttps://en-gb.facebook.com/FiaEuropeanRallyChampionship/None et externalYouTubehttps://www.youtube.com/user/FIAERCNone à partir de 18h30 CET, le nouvel épisode d’ERC The Stagese tourne vers le Rally Islas Canarias, qui verra Ingram faire son retour dans le championnat où il s’est fait un nom, et où Munster essaiera de coiffer la couronne ERC1 Junior ainsi que les deux participations en ERC offertes au champion.