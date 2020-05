Ingram et Whittock, champions de l’ERC, en vedette dans ERC The Stage

-

Les champions en titre Chris Ingram et Ross Whittock seront les invités vedettes d'ERC The Stage, le nouveau talk-show du Championnat d'Europe FIA des Rallyes diffusé sur Internet, en direct aujourd'hui à 18h30 CET.

Présentée par les reporters d'ERC Radio que sont Julian Porter et Chris Rawes, l'émission ERC The Stage permettra d'entendre les pilotes, copilotes et autres membres de la famille ERC avant le début de la saison 2020, qui a été reporté.

Pour la première fois, Porter et Rawes seront rejoints en ligne par les champions de l'ERC, Ingram et Whittock, en direct de leur domicile respectif en Grande-Bretagne.

Dennis Rådström, concurrent de l'ERC3 Junior, apparaîtra également durant le premier épisode, dans une section mettant en avant un nouveau venu dans le championnat européen.

Les fans sont encouragés à participer en envoyant leurs questions à Ingram et Whittock, qui ont remporté leur premier titre FIA ERC lors de la toute dernière spéciale du Rallye de Hongrie, la saison dernière.

ERC The Stage sera disponible en suivant ces liens :

Facebook.com/FiaEuropeanRallyChampionship/

or Youtube.com/user/FIAERC

