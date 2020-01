Ingram et Whittock honorés par leur fédération pour leur triomphe en ERC

Chris Ingram et Ross Whittock ont été honorés à la Nuit des Champions de Motorsport UK, le 25 janvier à Londres, pour leur titre en FIA European Rally Championship l'an dernier.

En la présence de Graham Stoker, vice-président de la FIA (sport), et de David Richards CBE, président de Motorsport UK, la fédération britannique, Ingram et Whittock ont exhibé les trophées qu'ils ont reçus pour avoir remporté le championnat ERC au général la saison dernière, lorsqu'Ingram est devenu le premier Britannique à y parvenir depuis Vic Elford en 1967.



“La Nuit des Champions reconnaît les exploits des pilotes britanniques dans des disciplines très diverses en sports mécaniques,” a déclaré Richards (au centre sur la photo avec Ingram, à gauche, et Whittock). “C'est une véritable célébration pour tous ceux qui font de notre sport un si grand succès.”



Photo :Motorsport UK

