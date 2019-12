Ingram et Whittock officiellement couronnés champions FIA ERC à Paris aux côtés de Lewis Hamilton

Chris Ingram et Ross Whittock ont été officiellement couronnés vainqueurs du FIA European Rally Championship pour 2019 lorsqu'ils ont reçu leurs trophées au gala FIA Prize Giving à Paris vendredi soir (6 décembre).

La cérémonie, organisée cette année au Carrousel du Louvre dans la capitale française, marque traditionnellement la confirmation des titres FIA.



Ingram, avec l'aide de son copilote et compatriote Whittock, est donc officiellement le premier Britannique depuis Vic Elford en 1967 à s'imposer dans la catégorie reine des rallyes au niveau régional. Âgé de 25 ans, Ingram est par ailleurs le plus jeune champion ERC depuis le titre d'Esapekka Lappi à 23 ans en 2014.



Pilotant une ŠKODA Fabia R5 pour Toksport WRT, Ingram – champion FIA ERC3 Junior 2017 – s'est battu toute la saison pour surmonter ses problèmes financiers, a persévéré et a remporté le titre ERC dans la toute dernière spéciale du Rally Hungary le mois dernier. Craignant initialement que le championnat ne soit perdu suite à une crevaison dans ce dernier run, qui les ont fait rétrograder du troisième au quatrième rang, Ingram et Whittock sont passés du désespoir à la joie lorsque leurs rivaux Alexey Lukyanuk et Alexey Arnautov ont eux-même subi une crevaison et sont passés de la première à la deuxième place du rallye, ce qui a suffi à Ingram et Whittock pour être sacrés.



Ingram a déclaré : “Être champion d'Europe a toujours été un rêve, et le fait que plus de 50 ans se soient écoulés depuis le dernier titre d'un Britannique rend ça encore plus particulier pour moi. C'est l'une des plus grandes choses que je peux accomplir dans ma vie. Le faire si tôt, à 25 ans, j'en suis très fier. Je réfléchis déjà à ce que je peux faire maintenant, quelle est l'étape suivante ? En tout cas, l'ambition de ma vie et mon rêve sont devenus réalité.”



Whittock, 28 ans, a ajouté : “C'est énorme pour moi. Je ne suis copilote que depuis cinq ans, et accomplir cela en cinq ans est simplement incroyable. Je suis parti de zéro au Royaume-Uni et j'ai gravi les échelons. J'ai eu la chance d'avoir cette opportunité avec Chris il y a deux ans et demi : découvrir l'ERC avec relativement peu d'expérience. J'ai tout appris des rallyes internationaux en ERC ; le remporter enfin et avoir le titre de champion international est une sensation simplement incroyable.”



En compagnie de Jean Todt, président de la FIA, un certain nombre d'autres champions FIA ont été honorés à la cérémonie de remise des prix. L'on retrouvait notamment Lewis Hamilton, champion du monde de FIA Formula One, Ott Tänak et Martin Järveoja, vainqueurs du FIA World Rally Championship, ainsi que Fernando Alonso, Sébastien Buemi et Kazuki Nakajima, qui ont été récompensés pour leur succès en FIA World Endurance Championship lors de la saison 2018-19.

