La bataille pour le titre en FIA European Rally Championship a connu un rebondissement lors d'une deuxième spéciale mouvementée ce dimanche matin au Rally Hungary : le leader du championnat, Chris Ingram, a perdu du temps suite à une crevaison dans la spéciale de Telkibánya.

Ingram a abordé cette spéciale en deuxième place derrière son rival pour le titre Alexey Lukyanuk mais a souffert d'une crevaison dès le début, ce qui a contraint le pilote Toksport WRT à s'arrêter pour changer la roue.



Ingram et son copilote Ross Whittock ont ainsi perdu deux minutes, ce qui les a fait rétrograder au troisième rang du général.



"Nous n'avons aucune idée de comment c'est arrivé, car nous roulions en faisant vraiment attention," a déclaré Ingram à Julian Porter sur ERC Radio à la fin de la SS9.



"C'était au tout début de la section sur terre, environ 10 km après le début de la spéciale. Nous avons dû nous arrêter et changer le pneu."



Lukyanuk (Saintéloc Junior Team), ayant subi la perte de ses freins arrière sur sa Citroën C3 R5 dans la spéciale précédente, a rattrapé Ingram durant celle-ci mais n'est pas parvenu à dépasser la ŠKODA Fabia R5 sur ces routes étroites.



"Nous avons un problème mécanique avec les freins, nous n'avons pas de freins arrière. C'était vraiment délicat en [SS9], d'autant que nous avons rattrapé Chris et qu'il allait vraiment lentement," epxlique Lukyanuk.



Lukyanuk reste en tête du classement général, tandis que Frigyes Turán hérite de la deuxième place.



Ingram, quant à lui, maintient un avantage de 1'08"6 sur la Hyundai i20 R5 de Callum Devine : le pilote britannique reste bien placé pour remporter son premier titre ERC à la fin de la journée.

The post Ingram perd du temps et la deuxième place avec une crevaison en SS9 appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.