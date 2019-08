Ingram porte ses efforts sur le titre général en ERC

Chris Ingram veut tirer du positif de sa défaite dans le Championnat FIA ERC1 Junior face à Filip Mareš et lutter pour la couronne européenne.

Malgré la déception de manquer le titre ERC1 Junior* pour 0''3 seulement, Ingram a terminé le Barum Czech Rally Zlín en tête au classement général du championnat avec un point d'avance sur le champion en titre Alexey Lukyanuk.

“C'est dommage de manquer le titre et l'argent parce que tout est question de budget cette année et c'est pourquoi il y a tellement, tellement de pression”, a dit le pilote du Toksport WRT. “Mais on a la vitesse, alors on doit trouver une façon de continuer et de jouer le titre général. C'est une de mes ambitions dans la vie. Je dois rester positif et concentré là-dessus, c'est la seule chose à faire.”

L'ancien champion ERC3 Junior a décrit sa bataille avec Mareš, de l'ACCR Czech Rally Team, pour le titre ERC1 Junior comme “la meilleure”qu'il ait “jamais livré”, ajoutant : “Ça me rendra plus fort en tant que pilote. Cette année a été à jeter jusqu'à maintenant. Je me suis mis trop de pression moi-même, je n'ai pas été bon mentalement et n'ai pas piloté comme je sais le faire, mais je me suis prouvé à moi-même qu'en me détendant au maximum, je suis clairement dans le rythme.”

Ingram s'emploie maintenant à réunir le budget pour maintenir en vie ses espoirs de titre au général au prochain Rallye de Chypre, du 27 au 29 septembre. Cliquez ici pour voir le classement provisoire de l'ERC.

*Sous réserve de confirmation des résultats par la FIA

