Ingram prévoit une nouvelle approche pour viser la couronne ERC1 Junior

Chris Ingram prévoit de changer d'approche au volant de sa ŠKODA Fabia R5 du Toksport WRT pour le Rally di Roma Capitale, avant-dernière manche du Championnat FIA ERC1 Junior qui aura lieu de vendredi à dimanche.

Ingram, leader du classement avec 35 points après quatre manches, a enduré une épreuve difficile en Pologne le mois dernier. Mais si ses problèmes mécaniques étaient en dehors de son contrôle, le Britannique pense pouvoir encore progresser dans ses propres performances.

“Je me suis demandé pourquoi je n'étais rapide qu'à la fin d'un rallye. Il me faut aller à Rome pour le plaisir et les chronos viendront ds le début si je suis en confiance”, dit le champion ERC3 Junior 2017. “Je sais que je n'ai pas été en mesure de réaliser le rallye parfait depuis un moment, mais je suis vraiment confiant pour Rome et je connais ces rallyes pour l'avoir fait ces deux dernières années.”

Ingram est photographié ci-dessus avec son copilote Ross Whittock et le coordinateur de l'ERC, Jean-Baptiste Ley.

