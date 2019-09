Ingram remercie ses fans et ses soutiens qui l’ont aidé à être au départ à Chypre en ERC

Chris Ingram a remercié tous ceux qui ont soutenu sa campagne de financement participatif pour poursuivre son rêve de titre en Championnat d'Europe FIA des Rallyes en affichant leurs noms sur le côté de sa ŠKODA Fabia R5 du Toksport WRT.

Ingram, qui arbore une nouvelle livrée bleue et blanche au Rallye de Chypre, était désespérément à cours de budget après avoir manqué les 100.000 euros remis au vainqueur du Championnat FIA ERC1 Junior* qu'il a terminé en dauphin de Filip Mareš.

“On a dû trouver un moyen de venir à Chypre, ma mère a créé une page de financement participatif et on a soulevé plus de 10.000 livres [approximativement 11.200 euros] pour être ici”, a dit le leader de l'ERC. “Alors merci à tous ces gens, à mon équipe, à Michelin et à CarFinance247 de me donner la chance d’être ici et de continuer la lutte.”

Le Rallye de Chypre débute ce samedi avec le premier passage dans les 14,60 kilomètres de JEEP Politiko à 09h38, heure locale.

Photo : Julian Porter/ERC Radio

*En attente de confirmation des résultats par la FIA

