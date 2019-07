Ingram toujours en tête de l’ERC1 malgré une vilaine blessure

Chris Ingram continue de mener le Championnat FIA ERC1 Junior malgré un 76e Rallye PZM de Pologne à problèmes le week-end dernier.

En plus d'une myriade d'ennuis qui l'a écarté de la lutte pour les premières places, une mauvaise brûlure à la main contractée en effectuant des réparations l'a forcé à abandonner le dernier après-midi.

Avec quatre manches disputées et deux restantes (dont le Rally di Roma Capitale ce mois-ci), Ingram reste en meilleure position pour remporter le titre dans la catégorie des jeunes espoirs disposant d'une voiture de type R5. Mais le pilote du Toksport WRT doit garder un œil attentif sur ses rivaux, en particulier Filip Mareš de l'ACCR Czech Rally Team – qui a inscrit le maximum de points en Pologne.

Ingram a expliqué la série d'événements qui l'a finalement exclu de ce rendez-vous sur terre rapide.

“L'alarme est survenue quelques kilomètres avant l'arrivée [de l'ES13]. J'ai levé un peu, le chrono restait bon mais c'était un souci de température d'eau. On avait heurté une ornière assez durement et en gros, du sable avait rempli le radiateur qui ne refroidissait donc plus. La température d'eau était déjà à 160 degrés et il n'y avait aucun refroidissement.”

“Au bout d'un moment, on a reçu la permission de continuer et de tout risquer mais la dernière fois où l'on a tenté de faire quelque chose, on a redémarré le moteur pour voir s'il refroidirait un peu – et au moment où j'ai enlevé le bouchon, ça a explosé de partout.”

“Ça a imprégné mon gant et je ne pouvais plus l'enlever. C'est pour ça que la blessure est si mauvaise. La première fois qu'on a ouvert, c'était comme une bouteille de Coca. Mais la seconde fois, ça a juste explosé. J'ai eu très mal.”

