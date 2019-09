Chris Ingram prévoit d'attaquer à fond pour remonter au classement général du Rallye de Chypre, dimanche.

Le leader du Championnat d'Europe FIA des Rallyes est quatrième au terme de la première étape et deux places derrière son rival pour le titre Alexey Lukyanuk à l'occasion de ses débuts sur cet exigeant rallye terre.

Le Britannique espère que sa ŠKODA Fabia R5 du Toksport WRT pourra être plus rapide sur les six spéciales de dimanche, après des changements apportés ce soir à l'assistance de Nicosie.

“Je suis très content de la façon dont j'ai piloté aujourd'hui, considérant le set-up que j'avais car la voiture était beaucoup trop raide”, a dit Ingram. “On a été trop conservateurs pour éviter d'endommager quelque chose sur les sauts et dans les mauvais trous. C'est comme ça mais demain, on aura besoin de réglages 100% attaque, beaucoup plus rapides. Personne n'a eu de problèmes aujourd'hui et c'est peut-être parce qu'on était bien, bien trop prudents.”

The post Ingram veut maintenant attaquer à fond en ERC appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.