Chris Ingram va utiliser l'attaque qui lui a valu la deuxième place au Rallye de Liepāja 2018 comme inspiration lors de son retour sur la manche lettone du Championnat d'Europe FIA des Rallyes.

Ingram a lutté avec le futur vainqueur, Nikolay Gryazin, l'année dernière, terminant deuxième avec sa ŠKODA Fabia R5 du Toksport WRT. Il espère confirmer cette performance en fin de semaine.

“Je suis très excité”, a dit le leader de l'ERC1 Junior. “Il n'y a pas très longtemps qu'on est allés là-bas, c'était en fin d'année dernière. Ça a été l'une de mes meilleures performances de la saison, alors on espère pouvoir confirmer ce qu'on a accompli en finissant deuxième derrière Gryazin sur son rendez-vous à domicile.”

“On a un package génial avec la ŠKODA Fabia R5 Toksport et les pneus Michelin, et on gagne en confiance à chaque rallye.”

“On sait que la concurrence est extrêmement relevée avec les habitués de l'ERC et les héros locaux, mais on va faire de notre mieux pour repartir de Liepāja en tête du Championnat d'Europe des Rallyes et en ayant maintenu Toksport à la première place du classement Teams.”

The post Ingram veut réitérer son rythme de 2018 à Liepāja en ERC appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.