Inscriptions et engagements ouverts pour les huit manches de l’ERC

La Fédération Internationale de l'Automobile a ouvert le processus d'inscription en ligne pour le Championnat d'Europe FIA des Rallyes 2019 – ainsi que pour les huit manches qui le composent.

Nouveauté en 2019, les concurrents s'engagent pour chaque manche de l'ERC via un système centralisé plutôt que directement pour chaque rendez-vous qu'ils prévoient de disputer, comme c'était le cas auparavant.

En plus de s'engager pour une ou plus des huit manches de l'ERC, les participants peuvent utiliser la nouvelle plateforme en ligne pour s'inscrire dans une des trois catégories suivantes :

Championnat FIA ERC1 (voitures de type R5)

Championnat FIA ERC2 (voitures des Groupes N4, R4-K et RGT)

Championnat FIA ERC3 (2RM – voitures R1, R2, R3)

Pour s'inscrire, les concurrents peuvent cliquer sur ce lien :

https://registrations.fia.com/rally

Les concurrents qui n'ont pas ouvert de compte précédemment doivent en créer un pour être en mesure de s'inscrire en ERC1, ERC2, ERC3 ou sur l'un des huit rendez-vous. Les détenteurs d'un compte peuvent utiliser leur nom d'utilisateur et mot de passe habituels. Il n'est possible de s'engager que pour un rallye en créant un compte.

Un guide détaillé de la procédure en ligne est disponible en cliquant surERC-registrations.



Championnat FIA ERC1 Junior :ceux qui prévoient de s'engager pour le Championnat FIA ERC1 Junior 2019 doivent d'abord s'enregistrer pour le Championnat FIA ERC1 puis auprès du promoteur, Eurosport Events, via ce lien:https://www.fiaerc.com/competitors/



Championnat FIA ERC3 Junior :ceux qui prévoient de s'engager pour le Championnat FIA ERC3 Junior 2019 doivent d'abord s'enregistrer pour le Championnat FIA ERC3 puis auprès du promoteur, Eurosport Events, via ce lien:https://www.fiaerc.com/competitors/



Toute question concernant les engagements et inscriptions en ERC Junior doivent être adressées : à Petr Linhart,competitors@fiaerc.com

Abarth Rally Cup : ceux qui prévoient de disputer l'Abarth Rally Cup organisée dans le cadre de l'ERC 2019, sous réserve d'approbation par le Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA, peuvent contacter Francesco Italo Senesi (francescoitalo.senese@abarth.com) ou Giovanni Bernacchini (giovanni.bernacchini@abarth.com). Les concurrents de l'Abarth Rally Cup doivent aussi s'enregistrer pour le Championnat FIA ERC2.

The post Inscriptions et engagements ouverts pour les huit manches de l’ERC appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.