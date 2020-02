Inscriptions ouvertes et récompenses confirmées pour l’ERC Junior

Les inscriptions pour la saison 2020 des championnats FIA ERC1 Junior et FIA ERC3 Junior sont ouvertes en ligne. Le promoteur Eurosport Events a confirmé les récompenses en jeu pour les deux champions.

Dès aujourd'hui (28 février), un nouveau portail d'inscription est disponible pour les pilotes qui souhaitent s'engager en ERC1 Junior ou en ERC3 Junior soutenu par Pirelli.



Ce portail fournit des informations sur l'éligibilité et inclut également un lien vers le processus d'inscription en ligne de la FIA, qui doit être suivi avant que les pilotes ne puissent s'engager pour un championnat ERC Junior. Ce portail est disponible au lien suivant :https://www.fiaerc.com/erc-junior-entry-form/



Des récompenses qui contribueront aux carrières des pilotes

Promoteur de l'ERC, Eurosport Events a annoncé les récompenses suivantes pour la saison 2020 :



ERC1 Junior :le champion recevra une prime de 100 000 € pour participer aux manches décisives du FIA European Rally Championship 2020 à Chypre (9-11 octobre) et en Hongrie (6-8 novembre) au volant d'une Rally2 et avec une écurie de son choix. Les 100 000 € seront répartis équitablement sur les deux rallyes, qui ne sont pas au calendrier de l'ERC1. Il est espéré qu'en participant à ces deux rallyes, le champion ERC1 pourra jouer le titre ERC au général. Toutes les informations et conditions sont disponibles sur le portail d'inscription.



ERC3 Junior :une bourse de 100 000 € sera octroyée à Motorsport Italia pour l'engagement d'une ŠKODA Fabia de spécification Rally2 avec des pneus Pirelli sur deux manches du FIA ERC1 Junior Championship 2021 pour le champion ERC3 Junior 2020. Les rallyes seront déterminés par Eurosport Events, qui consultera Motorsport Italia et le pilote victorieux. Un programme d'essais sera également inclus. Toutes les informations et conditions sont disponibles sur le portail d'inscription.



Des engagés du monde entier

Bien que la procédure d'inscription formelle ait tout juste commencé, plusieurs pilotes ont déjà annoncé leur intention de participer au championnat ERC1 Junior ou ERC3 Junior en 2020. Il s'agit d'Erik Cais (République tchèque), Callum Devine (Irlande), Dominik Dinkel (Allemagne), Nikolai Landa (Autriche), Javier Pardo (Espagne) et Dennis Rådström (Suède). Un certain nombre d'autres pilotes annonceront leur programme en ERC Junior d'ici la manche d'ouverture de la saison, l'Azores Rallye, du 26 au 28 mars.



Un beau palmarès

ERC Junior fournit une plateforme très compétitive aux pilotes qui viennent du niveau national et visent la catégorie reine du rallye, ce depuis longtemps. Parmi les récents pilotes de l'ERC Junior, on retrouve :



Fabio Andolfi :pilote ERC Junior en 2014 > pilote en championnat du monde Junior 2020

Emil Bergvist :champion ERC Junior 2015 > champion du monde Junior 2018

Marijan Griebel :champion ERC Junior 2016 > champion ERC1 Junior 2017 > points marqués en championnat du monde 2018, champion d'Allemagne 2018

Nikolay Gryazin :champion ERC1 Junior 2018 > pilote Hyundai Motorsport WRC2 en 2020

Jari Huttunen :vice-champion ERC3 Junior 2017 > pilote WRC3 2020

Chris Ingram :champion ERC3 Junior 2017 > vice-champion ERC1 Junior 2018 > champion ERC 2019

Tom Kristensson :vice-champion ERC3 Junior 2017 > leader du championnat du monde Junior 2020

Stéphane Lefebvre :champion ERC Junior 2014 > pilote d'usine Citroën en WRC2 2018

Filip Mareš :troisième ERC3 Junior 2017 > champion ERC1 Junior 2019 > pilote WRC3 2020

Mārtiņš Sesks :champion ERC3 Junior 2018 > ERC1 Junior 2019



L'ERC Junior expliqué

Créé en 2014, l'ERC Junior est une initiative commune d'Eurosport Events, promoteur de l'ERC, et de la FIA, instance dirigeante mondiale du sport automobile. Il fournit une plateforme très compétitive aux pilotes qui viennent d'un niveau national et qui visent la catégorie reine du rallye. Depuis 2017, l'ERC Junior est divisé en deux catégories selon l'âge des pilotes et les performances des voitures. L'ERC1 Junior est pour les pilotes nés à partir du 1er janvier 1992 et les voitures Rally2. L'ERC3 Junior est pour les pilotes nés à partir du 1er janvier 1993 et les voitures Rally4 et Rally5 avec des pneus Pirelli.



Calendrier 2020

Voici le calendrier 2020 de l'ERC1 Junior et de l'ERC3 Junior :



Manche 1 : Azores Rallye (terre), 26-28 mars

Manche 2 : Rally Islas Canarias (asphalte), 7-9 mai

Manche 3 : Rally Liepāja (Lettonie, terre), 29-31 mai

Manche 4 : 77e Rally Poland (terre), 26-28 juin

Manche 5 : Rally di Roma Capitale (asphalte), 24-26 juillet

Manche 6 : Barum Czech Rally Zlín (asphalte), 28-30 août



Les inscriptions sont également ouvertes pour les championnats ERC1, ERC2 et ERC3. Cliquezicipour davantage d'informations.

