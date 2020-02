Inscriptions ouvertes pour l’Abarth Rally Cup en ERC**

Les inscriptions sont ouvertes pour la deuxième édition de l'Abarth Rally Cup**, à nouveau au sein du FIA European Rally Championship en 2020.

Réservée à l'Abarth 124 avec des pneus Pirelli, l'Abarth Rally Cup va avoir lieu sur six manches de l'ERC (quatre sur asphalte, deux sur terre) avec une cagnotte totale de 210 000 € à la clé.



Six beaux rallyes proposent de l'action sur asphalte et sur terre

L'Abarth Rally Cup 2020, qui est sujette à l'approbation du Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA, sera présente lors des manches suivantes de l'ERC :



Manche 1 : Rally Islas Canarias (asphalte), 7-9 mai

Manche 2 : Rally Liepāja (Lettonie, terre), 29-31 mai

Manche 3 : 77e Rally Poland (terre), 26-28 juin

Manche 4 : Rally di Roma Capitale (asphalte), 24-26 juillet

Manche 5 : Barum Czech Rally Zlín (asphalte), 28-30 août

Manche 6 : Rally Hungary (asphalte), 6-8 novembre



Les six manches comptent pour le championnat, et les concurrents de l'Abarth Rally Cup seront éligibles à la catégorie ERC2.



Une cagnotte très attractive de 210 000 € à disposition

Les primes financières suivantes seront octroyées à chaque manche :



Vainqueur : 12 000 €

Deuxième : 10 000 €

Troisième : 8000 €



Le champion recevra 30 000 € supplémentaires.



Une assistance totale pour les participants

En plus de cette cagnotte très attractive, Abarth fournira un service d'assisance lors des rallyes ainsi qu'un soutien de ses ingénieurs experts.



Une hospitalité dédiée sera ouverte à chaque rallye, tandis que l'Abarth Rally Cup sera promue sur les plateformes numériques de l'ERC et incluse dans la couverture télévisée du championnat sur Eurosport et d'autres chaînes dans le monde entier.



La réglementation en ligne

Le Règlement Sportif, qui explique notamment comment s'inscrire pour l'Abarth Rally Cup 2020 et est sujet à la validation du Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA, peut être téléchargéici.



**Sujet à la validation du Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA

