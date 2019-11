Intérêt extrême : champion ERC*, Ingram rejoint l’Extreme E Drivers’ Programme

Chris Ingram, qui vient de remporter le FIA European Rally Championship 2019* avec une dernière spéciale décisive au Rally Hungary, a été intégré à l'Extreme E Drivers’ Programme.

Le Britannique de 25 ans a été sélectionné après avoir déclaré son intérêt pour ce championnat de rallye-raid réservé aux SUV électriques, où l'on retrouve également Sébastien Ogier, sextuple champion du FIA World Rally Championship, et Zoltán Bessenyey, double champion ERC3.



Extreme E, qui doit commencer en février 2021, a récemment ajouté l'Himalaya népalais à une liste de lieux de course incluant déjà l'Amazonie, le Groenland et l'Arabie saoudite.



Son objectif est de “bousculer l'ordre établi du sport automobile et du divertissement avec les E-SUV en compétition sur cinq des environnements les plus reculés et les plus formidables au monde ayant déjà été affectés par le changement climatique ou par l'interférence de l'Homme. Il s'agit ainsi de sensibiliser, de faire avancer l'écologie et d'inciter à agir”.



Quant à ceux qui font partie du programme de pilotes, ils seront recommandés aux écuries qui chercheront des candidats pour participer à Extreme E.



*Sujet à la confirmation des résultats par la FIA

