Interview ERC : Alexey Lukyanuk

Il a dominé le Championnat d'Europe des Rallyes de la FIA en 2018, l'année de son triomphe au Rally di Roma Capitale. Avant l'ouverture de la saison ERC 2020 en Italie, voici que qu'Alexey Lukyanuk, la “Fusée russe” du Saintéloc Junior Team, avait à dire.

Quand avez-vous piloté une voiture de rallye pour la dernière fois ?

“C’était en Hongrie, il y a près de huit mois ! Ce sera très dur de revenir après un aussi long break. On sait que certains pilotes ont déjà fait quelques essais et quelques rallyes. S’asseoir dans l’auto et attaquer sera ma seule option.”

Comme ce sera votre premier rallye depuis novembre, attaquerez-vous vraiment dès le départ ?

“Je ne pense pas vraiment que mon approche puisse changer. Tout dépendra du ressenti. Si je peux être en confiance avec la voiture, avec les conditions, avec les notes, cela me donnera une bonne base pour attaquer. Mais si nous sommes loin du set-upparfait et qu’il manque quelque chose, nous devrons voir comment ça va.”

Comment s’est passée la préparation avec votre nouveau copilote, Dmitry Eremeev ?

“On a fait quelques devoirs à la maison, quelques préparatifs. Bien sûr, ça ne remplace pas la réelle expérience dans une auto de rallye. Mais nous ne partons pas d’une feuille complètement blanche. Nous avons déjà eu quelques contacts et nous devrions être en mesure de gérer les choses de la bonne façon.”

Le Rally di Roma Capitale est décrit comme très difficile. Partagez-vous cet avis ?

“Je ne pense jamais vraiment que tel rallye est assez facile, tel autre est assez difficile. C’est juste un rendez-vous spécial avec des routes uniques, un caractère unique. À chaque rallye, on peut trouver quelques endroits dangereux, quelques défis à affronter. Mais les spéciales sont très différentes et sympa. C’est très excitant.”

Certaines de ces spéciales seront courues trois fois au lieu de deux habituellement. Quelle différence cela fera-t-il ?

“Normalement, les conditions changent drastiquement après 20-30 voitures lors du premier passage, donc j’espère que ce sera plus ou moins constant. Après tout, Rome n’est pas vraiment un rallye où l’on peut couper beaucoup [les virages], pas comme en Allemagne ou en Espagne. Je ne vois pas de gros souci, normalement on roule aussi vite que possible dans le premier et le deuxième passages, et le troisième est comme un bonus. Pour un pilote de rallye, piloter sur de nouvelles routes et plus de spéciales différentes est toujours intéressant et excitant, mais nous comprenons la situation et ces mesures nécessaires pour cette saison.”

