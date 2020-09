C’est un nouveau rallye pour vous et pour tous vos rivaux de l’ERC, mais que savez-vous de ce rendez-vous d’après vos recherches ? “À la base, pas grand-chose car c’est la première fois que ce rallye est inscrit au calendrier européen. J’ai juste trouvé quelques vidéos des dernières années en ligne, et ça paraît similaire aux Canaries par endroits. Il semble que la route soit large et fluide, extrêmement rapide mais technique, avec une surface plate. Je m’attends donc à un rallye très intéressant.”

Dans ce cas, étant donné votre succès au Rally Islas Canarias, vous allez vous rendre au Portugal avec une grande confiance ?

“Je suis confiant pour les rallyes asphalte en général. Ce sera différent des Canaries parce qu’aux Canaries, on a un type de goudron unique, assez abrasif par endroits, ce qui fait une grande différence. Mais on va essayer de régler la voiture du mieux possible [durant nos essais de mercredi] pour qu’elle soit facile à contrôler. Une fois qu’on a ça, on sait comment gérer [le rallye].”