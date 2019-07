Interview ERC : Andrea Crugnola, leader du Rally di Roma Capitale

Deuxième du Championnat FIA ERC3 Junior en 2014, Andrea Crugnola fait à nouveau les gros titres en menant le Rally di Roma Capitale. Après qu'il a remporté deux spéciales sur trois samedi matin, on a essayé de connaître le secret de son rythme si élevé.

Q : La matinée a été bonne pour vous, non ?

R : Oui, bien sûr, on est contents de notre matinée. On doit travailler un petit peu sur le set-up de la voiture car c'est notre premier rallye sur asphalte avec la Škoda. Le rythme est très élevé, on est très proches des autres concurrents et on doit rester concentrés, garder notre rythme et bien sûr, éviter les erreurs et les crevaisons.

Q : Ça semble assez difficile, beaucoup de pilotes ayant des problèmes. Comment restez-vous à l'écart des ennuis ?

R : L'année dernière je m'élançais 40e [sur la route] car je n'étais pas engagé en ERC, et donc j'ai eu des crevaisons ! Alors cette année, faire un bon temps dans la Spéciale de Qualification était important, pour partir à l'avant dans le premier groupe au moins. Maintenant on va avoir quelques pierres [sur la route] comme les autres, et on va essayer de gérer ça. Parfois il faut aussi être chanceux : c'est comme pour tout le monde. On verra après les trois prochaines spéciales et quand on finira la boucle, on verra où l'on peut être.

Q : Et que voulez-vous faire côté set-up ? Vous avez dit ne pas en être très content.

R : Oui, il faut qu'on travaille car j'essaie d'adapter mon style de pilotage à la voiture, mais ce n'est pas suffisant, alors on doit trouver un peu de vitesse grâce au set-up. C'est le plan et j'espère qu'on pourra arranger ça avec les ingénieurs et les mécaniciens.

