Interview ERC : Andrea Crugnola

Avec 13 victoires en spéciale sur 15 l'année dernière au Rally di Roma Capitale, Andrea Crugnola, ancien candidat au titre ERC3 Junior, est un des favoris pour ouvrir le Championnat d'Europe FIA des Rallyes 2020 sur une victoire. Voici ce que l'Italien avait à dire quand nous l'avons rencontré.

Avec deux victoires au cours des trois dernières semaines, et en se basant sur votre vitesse ici l'an passé, sans oublier les commentaires positifs envers vous de vos rivaux, vous êtes considéré comme le favori pour gagner le Rally di Roma Capitale. Ça vous fait quoi ?“Honnêtement, je ne sais pas. Chaque année est une histoire différente. Je change de voiture par rapport à l'année dernière. Bien sûr, j'ai fait deux courses en guise d'essais et j'arrive à Rome assez optimiste car j'ai trouvé beaucoup de choses sur la voiture pour avoir un bon ressenti. J'aimerais faire une bonne course, mais je ne connais pas le rythme des autres et ils auront peut-être beaucoup progressé par rapport à l'année dernière. Je veux savoir où j'en suis, comparé à eux.”

Le Rally di Roma Capitale est-il très difficile ?

“C'est peut-être le plus difficile, comparé aux autres rallyes que je vais faire. C'est le plus exigeant, surtout la spéciale de Pico. Ça va être un pari, comme chaque année, en raison des crevaisons car beaucoup de pierres apparaissent sur la route durant la course du fait que tout le monde coupe [dans les cordes]. Et dans les autres spéciales, il faut être concentré pour ne pas faire d'erreur.”

Vous parlez d'erreurs, en commet-on facilement sur ce rallye ?

“Le niveau de grip est assez bon, mais parfois, comme dans Pico, on sait déjà que la route est sale à cause des cordes. Il arrive qu'on ne puisse pas piloter à 100%, il faut être très calme par moments.”

Le fait que les spéciales du dimanche doivent être parcourues trois fois complique-t-il encore le défi ?

“Ça va être difficile et on aura peut-être plus de problèmes par rapport à l'année dernière. Ce sera dur et il faudra être chanceux. Même si vous restez sur la trajectoire, la voiture devant vous peut couper un petit peu plus dans une corde et déplacer une pierre. La Spéciale de Qualification va être très importante, surtout le premier passage et parce que quelques World Rally Cars y rouleront avant nous. Peut-être que même en étant la première R5 à s'élancer, on peut déjà trouver une route un peu sale.”

Vous avez remporté 13 spéciales sur 15 ici l'année dernière. Qu'est-ce qui vous rendait si rapide ?

“Je l'ignore, honnêtement ! Bon, Rome est une de mes courses favorites et ça m'a aidé un petit peu. Peut-être est-ce la clé, mais je ne sais pas.”

Comment compareriez-vous Rome aux autres rallyes internationaux sur asphalte ?

“Si vous comparez à la Corse, au Valais, au Barum, à Ypres, c'est assez différent. En Italie, nos rallyes sont différents du fait de la vitesse moyenne qui est limitée. C'est une course plutôt lente, il faut donc trouver la bonne trajectoire pour garder de la vitesse après le virage. C'est aussi très étroit parfois, et il faut être concentré pour ne pas faire d'erreur. Mais ça peut ne même pas suffire.”

Vous avez une bonne chance avec une Citroën cette année. Comment le programme a-t-il été mis sur pieds ?

“Au début, l'idée était d'être le pilote officiel de Citroën Italia. Puis, après le problème COVID-19, ils ont coupé le budget. Mais avec mes sponsors et avec l'aide de mon équipe, F.P.F. Sport, j'ai trouvé une solution et c'est pour cette raison que je suis en mesure de disputer tout le championnat d'Italie, même si le budget a un petit peu changé. Je me sens chanceux car cette année, c'est très difficile de courir et je sais déjà que j'ai le budget pour faire le championnat complet.”

Vous récupérez la voiture qui était pilotée par le triple champion ERC Luca Rossetti l'année dernière...

“Ils ont décidé de changer un petit peu pour prendre un plus jeune pilote, et bien sûr, je suis très content d'avoir cette chance.”

Y a-t-il des chances de vous voir encore en ERC cette année ?

“Je ne pense pas car les efforts sont concentrés sur le championnat d'Italie. Ça va être un gros défi car nos concurrents sont très forts. Ce sera difficile [l'ERC], mais peut-être, on ne sait jamais.”

