L’espoir italien Andrea Mabellini est venu, il a vu et il a vaincu en 2020 dans l’Abarth Rally Cup organisée dans le cadre du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA, coiffant une couronne convoitée grâce à trois victoires et une deuxième place.

Au fil de la saison, le jeune homme de 21 ans a empoché la somme impressionnante de 76 000 euros et a joué le titre FIA ERC2 sur la manche décisive, le Rally Islas Canarias, se classant finalement deuxième derrière le champion Tibor Érdi Jr**. Voici ce que l’ancien pilote de circuit avait à dire après son succès au volant de l’Abarth 124 rally équipée de Pirelli.

Que signifie pour vous d’être le vainqueur de l’Abarth Rally Cup pour 2020** ? “Nous sommes heureux de gagner cette Abarth Rally Cup, c’était le but avant la saison. Ça n’a pas été aisé, car en Hongrie et en Lettonie, ce fut particulièrement difficile. Nous étions aussi en lice pour le titre FIA ERC2. Nous avons fait de notre mieux, nous n’avons pas gagné celui-là, mais au final nous sommes heureux.”

Étant donné que c’était votre première saison internationale en rallye, vous devez être très satisfait de ce que vous avez accompli...

“J’ai beaucoup appris, c’était important, alors merci à tous ceux qui m’ont permis d’être là et de faire cette saison en ces temps de coronavirus, l’équipe et tous les sponsors et partenaires. Nous sommes tous contents de ce que nous avons accompli. Bien sûr, nous voulions parachever cette saison avec le titre ERC2, mais ça n’a pas été possible.”