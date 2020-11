Le vainqueur en Championnat du monde des Rallyes de la FIA fait son retour en championnat d’Europe au Rallye de Hongrie. Voici ce que le pilote du Topp-Cars Team équipé de Pirelli avait à dire avant la super spéciale d’ouverture, vendredi soir.

Qu’est-ce qui vous ramène en Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA, et aussi au Rallye de Hongrie ?

“Eh bien, évidemment, je suis très content rien que de courir à nouveau. C’est un sentiment tellement génial de s’engager dans un rallye. J’ai fait beaucoup d’essais cette année et quand le Topp-Cars Team m’a contacté pour me demander si je voulais faire le Rallye de Hongrie, j’ai bien sûr été très content et je me réjouis que ça se concrétise. Nous avons fait de bons essais cette semaine et l’équipe semble très bonne, les gens sont sympas et nous sommes prêts.”

Quelle est votre impression après les recos ? Un gros challenge vous attend-il, ou pourrez-vous profiter de ces moments ?

“C’est un immense défi qui se présente à nous. Je ne pense pas avoir jamais vu un rallye sur goudron avec autant de boue et de terre dans les spéciales. C’est très particulier à ce rallye. Je me souviens d’en avoir fait un en Hongrie il y a dix ans maintenant, mais c’était dans un endroit différent, vers Pécs – et celui-ci est d’une nature très différente, avec des spéciales différentes. Mais c’est un bon challenge et c’est pareil pour tout le monde. Nous avons roulé en essais sur une route complètement sèche mais il y a quelques semaines, j’ai fait des tests pour Ypres où il y avait aussi plein de boue et de terre sur la route ; je pense donc que je devrais piloter en confiance dans ces portions. Connaître le niveau d’adhérence et savoir à quel point attaquer est très difficile. Bien sûr, certains endroits ont séché depuis les recos, il y a quelques jours, mais prédire les changements de surface sera très difficile et je pense que le premier jour nous en dira long sur la suite du rallye.”

“Quel est votre objectif ce week-end ?

“Il est très clair, je viens ici pour essayer de gagner. Je sais que la compétition sera très rude et c’est un nouveau rallye pour nous, ce qui ajoute aux difficultés. Mais je me sens très bien dans la Škoda et, évidemment, j’ai une longue histoire avec Škoda. Déjà en test, la voiture avait l’air très, très agréable à piloter, je me suis senti à l’aise et j’ai pu attaquer de suite. Si je peux avoir ce ressenti durant le rallye, alors je me sentirai assez confiant dans le fait de pouvoir me battre devant. Sinon, je serai assez déçu. Mais nous allons tout donner et nous verrons comment ça se passera.”

“Quelle spéciale sera la clé du rallye ?

“S’il y a un gros écart en tête avant le dernier jour, dimanche, ce sera très difficile car les spéciales du dimanche sont un peu plus faciles. Elles sont très rapides et faire une grande différence y sera plus difficile. Je crois que celles du samedi seront cruciales et qu’éviter les crevaisons sera aussi très important quand on regarde ce qui s’est passé l’année dernière. Mais les spéciales 2 et 3 sont très différentes car il y a plein de portions boueuses, surtout dans la 3 car elle est aussi assez longue. La 4 est nouvelle pour tout le monde et il sera possible d’y creuser un écart en faisant quelque chose de différent. Tout le monde sera très proche dans la 5, je pense, donc je dirais les spéciales 2, 3 et 4.”

Votre ancien copilote Ola Fløene est de retour à vos côtés à la place d’Anders Jæger. Pourquoi ?

“C’est comme remonter dix ans en arrière en ERC et IRC, avec Ole et avec Škoda. Anders attend un enfant – ou plutôt sa femme attend un enfant, heureusement, pas lui ! Il veut donc rester à la maison, ce qui est très compréhensible, et je suis sûr que ce sera un sentiment spécial. Je suis très content de voir Ola revenir à mes côtés. Nous nous connaissons très bien tous les deux. Nous avions nos habitudes et dès les premiers essais, c’était comme si nous ne nous étions jamais quittés. Les choses fonctionnent bien et je suis confiant dans le fait que nous puissions obtenir un bon résultat.”

