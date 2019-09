Chris Ingram entame cette semaine le Rallye de Chypre en leader du Championnat d'Europe FIA des Rallyes. Voici ce que le pilote du Toksport WRT avait à dire avant cet exigeant rendez-vous sur terre.

Chypre est tout nouveau pour vous mais que savez-vous de ce rallye à la l'effrayante réputation ?

"Chypre va être un immense défi. L'année dernière au Rallye de Turquie, j'ai signé un podium en WRC 2 pour mes débuts, je vais donc aborder avec confiance celui-ci qui est similaire en termes de températures élevées, de terre cassante et de routes techniques."



Comment vous êtes-vous préparé ?

"J'ai passé un peu de temps avec mes mécaniciens du Toksport WRT et je me suis bien préparé avec des vidéos et de l'entraînement. Cependant, j'ai passé le plus gros de mon temps à essayer de trouver des sponsors pour courir à Chypre. Ça reste difficile, mais je ne m'arrêterai pas."



Quel est votre objectif pour ce Rallye de Chypre ?

"Le but est de garder la tête au championnat, de faire le meilleur travail pour l'équipe et pour tous ceux qui m'ont soutenu. J'ai retrouvé beaucoup de confiance en moi au Barum et je veux continuer dans cette direction."



Vous allez affronter quelques grands noms comme Al-Attiyah et Hirvonen, que vous inspire cette perspective ?

"Ça va être fabuleux de lutter directement face à des gens comme Mikko Hirvonen et Nasser, et c'est un immense honneur pour moi d'avoir le n°1 sur ma voiture dix ans après [Sébastien] Loeb sur ce rallye. J'ai toujours rêvé d'avoir le n°1 sur un rallye international et j'espère tirer le meilleur de cette opportunité. Je veux dire un immense merci à tous ceux qui nous ont soutenus, à mon équipe du Toksport WRT ainsi qu'à mes sponsors Michelin et Carfinance247."

The post Interview ERC : Chris Ingram appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.